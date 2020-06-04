Правила расчета коммунальных тарифов на тепло изменили

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Правительство своим решением изменило методику расчета тарифа на тепловую энергию.
Об этом сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.
“Этот проект предусматривает усовершенствование механизма формирования тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги, учитывая условия функционирования рынков газа и электрической энергии. В условиях функционирования рынка газа его стоимость для ТКЭ меняется ежемесячно. При таких условиях возникает вопрос об объективном планировании расходов на приобретение энергоносителей и включение этих расходов в состав тарифов”, – сказал Чернышов.
Он напомнил, что затраты на энергоносители составляют до 80-85% структуры тарифа на тепло.
“Любое изменение в сторону увеличения или уменьшения приведет к несоответствию расходов запланированным, включенным в состав тарифа. Поэтому предлагается предоставить возможность предприятиям ТКЭ при формировании тарифа использовать цену, сложившуюся на протяжении прошлого отопительного сезона. Это 4 048 грн за тыс. кубометров”, – отметил Чернышов.
При этом для предприятий ТКЭ устанавливается обязанность после завершения отопительного сезона осуществлять анализ затрат и осуществлять перерасчет, чтобы отразить разницу, которая возникнет в тарифах.
“Предложенный подход не приведет к повышению тарифов, ведь сегодня в тарифах большинства предприятий ТКЭ учтена цена газа 6235 грн за 1 тыс. кубометров. Такой подход позволит сбалансировать интересы как потребителей, так и предприятий”, – подчеркнул Чернышов.
Кабинет Министров 26 декабря 2019 года обнародовал постановление, позволяющее теплопоставщикам пересчитывать платежки в случае снижения цены на газ по сравнению с уже заложенной в тарифе. Тогдашний глава правительства Алексей Гончарук утверждал, что такое решение правительства позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.
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