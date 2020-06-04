Как рынок недвижимости Харькова выходит из карантина - эксперт

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В мае текущего года на рынке вторичной жилой недвижимости наблюдалось заметное оживление. Как отмечают риелторы, по некоторым показателям рынок приблизился к «докарантинным» отметкам.
Об этом Finance.ua сообщили в «Харьковском агентстве недвижимости».
«В мае средняя стоимость проданной агентством квартиры эквивалент 34 574 долларов – практически сравнялась со стоимостью квартиры, проданной в феврале, то есть еще до введения карантинных мероприятий. Тогда как в марте-апреле видим отчетливый «провал». Это говорит о том, что в период карантина покупатели, не имея возможности ездить на просмотры объектов, продолжали активные поиски жилья по сети интернет. И после ослабления карантинных мер сразу же начали посещать выбранные квартиры и дома, сравнивать варианты и быстро принимать решение о покупке», – сообщила руководитель компании «ХАН (Харьковское агентство недвижимости)» Светлана Якимова.
Новострои. В мае среднее количество продаж также достигло значений февраля, а в сегменте «сданный новострой» даже превысило. Кроме того, в мае на 23% в сравнении с февралем выросла средняя цена объектов в сегменте «изолированная квартира», то есть в долларовом эквиваленте квадратный метр повысился в цене на $135.
Частные дома. Также на 2,3% выросла цена в сегменте «частные дома» – в среднем на $15 кв.м. за реализованный объект. Данный сегмент пользуется спросом в связи с ситуацией карантина, когда наличие собственного дома позволяет находиться в наиболее комфортных условиях в сложившейся ситуации.
Прогнозы. В июне-июле динамика рынка сохранится и покупатели будут проявлять высокий интерес. «Дело в том, что большие потоки негативной информации о кризисе и общий психологический фон практически полностью «отсеяли» с рынка так называемых «консервативных» продавцов – то есть тех, кто не готов быстро реагировать на изменения, слабо настроен на торг и предпочитает дожидаться абсолютной стабильности ситуации. Следовательно, на рынке остались высоко мотивированные продавцы – те, у кого потребность в продаже высока, актуальна и есть готовность к компромиссу. Таким образом, в ближайшее время покупатели будут занимать выгодную позицию и иметь возможность выбрать оптимальные по соотношению цена-качество объекты», – подчеркнула Светлана Якимова.
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