Ослабления карантина спасут экономику — Зеленский

Необходимость усиления коммуникации по соблюдению норм адаптивного карантина обсудили на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

«Ослабления карантина спасут экономику, но давайте не забывать, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и дальше ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе в отношении развития событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия», – отметил Владимир Зеленский.

«Мы пошли на ослабления, но люди должны быть сознательными угрозы коронавируса, которая никуда не исчезла», – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий проинформировал, что украинцы не проявили беспечности после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были переполнены.

Справка Finance.ua:

С 1 июня в Украине начался третий этап ослабления карантина. Разрешена работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы); а также будет возобновлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

Кабинет министров с 5 июня ослабил карантинные ограничения.

Карантин в Украине может быть продлен и после 22 июня.

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