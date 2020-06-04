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Безработица пошла на спад: в Украине стало больше работы

Безработица пошла на спад: в Украине стало больше работы

Официально зарегистрированных безработных в Украине стало больше, но количество вакансий на рынке начало расти.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в еженедельном обзоре.

“Бизнес начал активно искать работников. Количество новых вакансий на сайтах трудоустройства возросло”, – говорится в сообщении НБУ на странице в FACEBOOK.

В Нацбанке объяснили, что такая динамика связана с ослаблением карантина в Украине – в частности, с восстановлением работы ресторанов и транспорта.

Напомним, ранее также стало известно, что количество обращений в Службу занятости снижается. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тыс. человек, то за последнюю неделю месяца – от 3 до 4 тыс.

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По материалам Сегодня
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