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Банки уйдут на долгие выходные

Банки уйдут на долгие выходные

В связи с Троицей, которую в 2020 году отмечают в ближайшее воскресенье, 7 июня, в украинских банках будет не два выходных дня, а три – с субботы по понедельник, то есть с 6 по 8 июня включительно.

В соответствии с календарем, который ранее утвердил Национальный банк Украины, в этом году банки работают согласно общему графику праздничных и выходных дней в стране.

Ранее в Нацбанке сообщали, что в этом году дополнительно к выходным дням в субботу и воскресенье будет еще ряд выходных дней. Это связано с переносом праздничных дней, приходящихся на субботу и воскресенье, на следующий рабочий день. Перенос рабочего дня произошел лишь в январе этого года, дополнительных переносов рабочих дней в 2020 году уже не предвидится.

Так, дополнительный выходной, кроме 8 июня, будет в такие будние дни – 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря.

По материалам УБР
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