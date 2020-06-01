Банки уйдут на долгие выходные

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В связи с Троицей, которую в 2020 году отмечают в ближайшее воскресенье, 7 июня, в украинских банках будет не два выходных дня, а три – с субботы по понедельник, то есть с 6 по 8 июня включительно.
В соответствии с календарем, который ранее утвердил Национальный банк Украины, в этом году банки работают согласно общему графику праздничных и выходных дней в стране.
Ранее в Нацбанке сообщали, что в этом году дополнительно к выходным дням в субботу и воскресенье будет еще ряд выходных дней. Это связано с переносом праздничных дней, приходящихся на субботу и воскресенье, на следующий рабочий день. Перенос рабочего дня произошел лишь в январе этого года, дополнительных переносов рабочих дней в 2020 году уже не предвидится.
Так, дополнительный выходной, кроме 8 июня, будет в такие будние дни – 29 июня, 24 августа, 14 октября и 25 декабря.
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