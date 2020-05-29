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Льготники уменьшили долги за газ перед Нафтогазом почти на 2%

Льготники уменьшили долги за газ перед Нафтогазом почти на 2%

Задолженность компаний, которые получают газ от НАК “Нафтогаз Украины” на льготных условиях, достигла 69,5 млрд грн, уменьшившись за неделю на 1,9%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

“Задолженность контрагентов, получающих газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 69,5 млрд грн (уменьшение на 1,3 млрд грн, или 1,9% за неделю)”, – говорится в сообщении.

На 2 июня суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК составляет около 45,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 663 млн грн (1,4%), в частности, производителей тепла – на 435 млн грн (1,1%), предприятий ТЭЦ (производство электроэнергии) – на 228 млн грн (2,9%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 24,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 671 млн грн (2,7%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 25 млн грн (0,7%) и составляет около 3,6 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсовета “Киевтеплоэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 279 млн грн (7,4%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,5 млрд грн.

По материалам УНН
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