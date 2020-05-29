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Фонд гарантирования выставляет на продажу офисные помещения Дельта Банка

Фонд гарантирования выставляет на продажу офисные помещения Дельта Банка

Завтра, 4 июня, состоится английский аукцион по продаже офисных помещений АО “Дельта Банк” общей площадью 1 153,4 квадратных метров, расположенных в Киеве, на проспекте Голосеевский, 68, помещение 267.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), в лот также входят 27 единиц неотъемлемых основных средств (кондиционеры и элементы системы охраны).

“Помещения фасадные, с большими витринными окнами. Местоположение с высокой пешеходной активностью, удобным транспортным сообщением, недалеко от Центрального автовокзала, станций метро Голосеевская и Демеевская рядом с парковой зоной и вблизи ВДНХ — Национальным комплексом “Экспоцентр Украины”, — информируют в ФГВФЛ.

Аукцион по продаже объекта состоится на площадке ProZorro.Продажи.

По материалам Дело
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