Google грозит штраф в 5 млрд долларов за незаконный сбор персональных данных

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Против американской корпорации Google в федеральный суд Калифорнии (США) подали иск из-за тайного сбора персональных данных пользователей. Компании грозит штраф в размере 5 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно иску, компания проводила незаконный сбор данных миллионов пользователей с помощью сервиса для создания статистики посещения сайтов Google Analytics, менеджера рекламы Google Ad Manager, а также других приложений, в том числе и установленные на смартфонах. При этом сбор данных проводился даже в режиме анонимного просмотра.
“Google не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически от каждого американца с компьютером или телефоном”, – говорится в иске.
За иском стоят миллионы пользователей, которые с 1 июня 2016 года использовали анонимный режим при просмотре сайтов. За каждого пользователя, чьи права суд признает нарушенными, просят 5 тысяч долларов компенсации.
При этом в самой компании заявили, что четко указывают информацию о том, что, несмотря на анонимный режим, может проводиться сбор персональных данных.
Напомним, в сентябре 2019 года Google договорился, что заплатит 170 миллионов долларов штрафа за сбор персональных данных детей, пользующихся сервисом YouTube.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого счетчиков нет14 ч. назад - 26978 22
В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушение ПДД8 ч. назад - 1689 11
НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)12 ч. назад - 2907 11
Зеленский объяснил, как решить проблему “кадрового голода” в Украине11 ч. назад - 1871 9
Украинцы переводят все меньше денег из Польши14 ч. назад - 1722 9
Потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого счетчиков нет14 ч. назад - 26978 22
НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)12 ч. назад - 2907 11
В Украине введут Гарантированный минимальный доход7 ч. назад - 2071 3
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов9 ч. назад - 1985 1
Зеленский объяснил, как решить проблему “кадрового голода” в Украине11 ч. назад - 1871 9
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)11 ч. назад - 398
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаПозавчера, 12:38 - 913 5
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3106 3
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1194
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 1050 1