Польша оштрафует "Газпром" на 50 млн евро по делу о "Северном потоке-2"

Антимонопольный орган Польши UOKiK возбудил дело против российского “Газпрома” за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования. “Газпрому” грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации независимо от результата расследования.

Об этом сообщается на сайте UOKiK.

Дело “Газпрома” касается рассмотрения по строительству газопровода Nord Stream 2. В 2018 году UOKiK обвинил шесть компаний в финансировании строительства газопровода без юридически необходимого согласия. Это компании, входящие в международные группы: “Газпром” из России, Engie Energy из Швейцарии и четыре из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

В начале 2020 года UOKiK попросил “Газпром” предоставить документы, имеющие отношение к делу. Это были контракты, заключенные дочерней компанией “Газпрома” с другими компаниями, финансирующими строительство Nord Stream 2. Это были в основном контракты на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. Несмотря на свое обязательство сотрудничать с UOKiK, “Газпром” не предоставил эту информацию.

“Правила понятны и одинаковы для всех, но “Газпром” несколько раз отказывался предоставлять документы, имеющие отношение к нашему расследованию. Российский газовый гигант не может действовать вне закона, поэтому я возбудил дело против “Газпрома” о наложении штрафа за непредставление информации в ходе рассмотрения. Согласно закону, компании грозит финансовая санкция в размере до 50 миллионов евро”, – сказал Томаш Хростный, президент UOKiK.