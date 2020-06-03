Падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось более чем в два раза

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В апреле 2020 года показатели деятельности всех секторов экономики резко ухудшились из-за карантинных ограничений. Падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составило 15,4% г/г (по сравнению с 6,3% г/г в марте).
Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка (май 2020 года).
Как отмечается в обзоре, несмотря на отсутствие прямых карантинных ограничений на промышленную деятельность, спад в промышленности углубился (до 16,2% г/г).
“При этом по областям более высокий уровень заболеваемости COVID-19 коррелировал с более значительным спадом промышленного производства в регионе, вероятно, из-за более строгого соблюдения карантина и региональных различий в структуре промышленности”, – отмечают в НБУ.
Вторичные эффекты от карантинных ограничений и низкий потребительский спрос на фоне ухудшения потребительских настроений углубили спад в производстве потребительских товаров, в том числе пищевых, а также обусловили стремительное падение розничной торговли (до 14,9% г/г).
Как напоминают в НБУ, впервые в истории практически полностью прекратились пассажирские перевозки (падение пассажирооборота составило 95,8% г/г). Спад в базовых отраслях, резкое падение объемов импорта и меньшие объемы транзита газа сказались на ухудшении показателей оптовой торговли и грузооборота.
Кроме того, продолжалось падение в строительстве на фоне ограниченного бюджетного финансирования и сокращения спроса на жилье из-за роста неопределенности.
По прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины сократится на 5,0% в 2020 году.
Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется в течение II квартала этого года ВВП снизится на 11% г/г).
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