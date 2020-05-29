Судебное блокирование работы банков хотят запретить

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Банки не должны становиться мишенью при перераспределении активов.
Такую точку зрения высказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью.
«Что случилось с Проминвестом? Была принудительная продажа акций на бирже, результаты которой заблокированы решением суда. Этим же решением ПИБу запрещено выполнять целый ряд операций, в том числе тех, которые необходимо провести для сдачи банковской лицензии. Первый и самый главный шаг они сделали – рассчитались с вкладчиками. Как только в судах будут сняты запреты, банк продолжит сворачиваться», – говорит топ-менеджер НБУ.
Катерина Рожкова рассказала, что представители НБУ обсуждали с депутатами профильного комитета необходимость вывода финансовых институтов из-под такого удара.
«У разных людей могут быть разного рода претензии, но нельзя позволять решениями судов блокировать деятельность банка. Ведь фактически это является убийством кредитного учреждения. Хорошо, что ПИБ расплатился с вкладчиками, поэтому решение суда на нем негативно не отражается, но если предположить, что подобная негативная практика будет регулярно использоваться по отношению к работающим банкам, это может привести к негативным последствиям для банковской системы и финстабильности в целом», – считает она.
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