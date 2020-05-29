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Как пандемия отразилась на зарплатах фрилансеров (опрос)

Как пандемия отразилась на зарплатах фрилансеров (опрос)

IT-сферы остаются самыми популярными среди фрилансеров. Больше всего опрошенных специалистов заняты в категории «Программирование» – 36%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса AIN.UA, в котором приняли участие 137 фрилансеров.

При этом большинство заверяют, что фриланс — это основной вид заработка. Таких 74,5%. И лишь для 25,5% такая работа является временной занятостью или просто дополнительным доходом.

Локальный рынок и рынок США – одни из топовых для фрилансеров из Украины. Доля каждого из них составляет более 30%. Европейские страны тоже в лидерах – там зарабатывают 17,5% опрошенных.

Наименее оплачиваемые категории — системное администрирование и копирайтинг.

Влияние коронакризиса на количество предложений для фрилансеров:

  • почти половина (48,2%) опрошенных рассказали, что работы стало меньше;
  • для 30,7% коронавирус никак не отразился на заказах и рабочих предложениях;
  • о негативном влиянии пандемии рассказали 21,2% специалистов.

Изменение часовой ставки за карантин:

  • для 20,4% респондентов ставка уменьшилась. Среди таких специалистов больше всего маркетологов и дизайнеров;
  • более половины опрошенных не задел коронакризис – в зарплатах 65,7% ничего не изменилось;
  • некоторая часть респондентов за время карантина стала зарабатывать даже больше. Таких было 13,1%.

Справка Finance.ua:

  • Компания Payoneer также проводила исследование о состоянии рынка фриланса в Украине и мире, который оказался под влиянием коронавируса.
  • Все больше украинцев начинают работать как фрилансеры. А Украина продолжает входить в ТОП-5 стран по темпам роста фриланс-индустрии.
  • Фриланс-платформа Freelancehunt.com поделилась с Finance.ua советами, как правильно выбрать исполнителя для вашего проекта.

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По материалам Finance.UA
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