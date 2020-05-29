Как пандемия отразилась на зарплатах фрилансеров (опрос)

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IT-сферы остаются самыми популярными среди фрилансеров. Больше всего опрошенных специалистов заняты в категории «Программирование» – 36%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса AIN.UA, в котором приняли участие 137 фрилансеров.
При этом большинство заверяют, что фриланс — это основной вид заработка. Таких 74,5%. И лишь для 25,5% такая работа является временной занятостью или просто дополнительным доходом.
Локальный рынок и рынок США – одни из топовых для фрилансеров из Украины. Доля каждого из них составляет более 30%. Европейские страны тоже в лидерах – там зарабатывают 17,5% опрошенных.
Наименее оплачиваемые категории — системное администрирование и копирайтинг.
Влияние коронакризиса на количество предложений для фрилансеров:
Изменение часовой ставки за карантин:
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