Спрос на услуги и прайс: как COVID-19 повлиял на фрилансеров

Распространение COVID-19 негативно отразилось на мировой экономике. В то же время ситуация с рынком фриланса остается относительно стабильной.

Об этом свидетельствует исследование компании Payoneer о состоянии рынка фриланса в Украине и мире, который оказался под влиянием коронавируса. Для исследования было опрошено более 1000 фрилансеров из более чем 100 стран.

Что со спросом на услуги:

40% опрошенных фрилансеров считают, что спрос на их услуги остался неизменным или даже увеличился;

28,7% респондентов оценили спрос как незначительно ниже, чем в период до карантина;

31,6% заявили, что количество новых заказов значительно снизилось.

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“При этом спрос на услуги украинских фрилансеров остается высоким, учитывая их ценность как специалистов на глобальном рынке. Украина сегодня считается одним из наиболее быстрорастущих аутсорсинговых центров мира”, – говорится в отчете исследования.



Инфографика Payoneer

Как дела у украинских фрилансеров? Украинские специалисты подверглись меньшему влиянию пандемии, чем их зарубежные коллеги. 56% украинских фрилансеров сообщили, что спрос со стороны их клиентов из Северной Америки либо увеличился, либо остался на прежнем уровне; а 50% заявили, что количество заказов из Европы вообще не снизилось.

Изменился ли прайс:

остался неизменным – у 73,4% опрошенных;

еще 3,4% повысили цены за свою работу;

23% пришлось снизить стоимость работы.

Справка Finance.ua:

По состоянию на февраль 2020 года среднемесячная почасовая ставка фрилансеров составила $21 за час, что превышает среднюю ставку в 2018 году на $2.

За 2019 год гонорары фрилансеров выросли на 17%. Специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 000 гривен.

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