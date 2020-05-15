Спрос на услуги и прайс: как COVID-19 повлиял на фрилансеров

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Распространение COVID-19 негативно отразилось на мировой экономике. В то же время ситуация с рынком фриланса остается относительно стабильной.
Об этом свидетельствует исследование компании Payoneer о состоянии рынка фриланса в Украине и мире, который оказался под влиянием коронавируса. Для исследования было опрошено более 1000 фрилансеров из более чем 100 стран.
Что со спросом на услуги:
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“При этом спрос на услуги украинских фрилансеров остается высоким, учитывая их ценность как специалистов на глобальном рынке. Украина сегодня считается одним из наиболее быстрорастущих аутсорсинговых центров мира”, – говорится в отчете исследования.
Инфографика Payoneer
Как дела у украинских фрилансеров? Украинские специалисты подверглись меньшему влиянию пандемии, чем их зарубежные коллеги. 56% украинских фрилансеров сообщили, что спрос со стороны их клиентов из Северной Америки либо увеличился, либо остался на прежнем уровне; а 50% заявили, что количество заказов из Европы вообще не снизилось.
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