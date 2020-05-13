7 советов, как выбрать фрилансера

В кризис многие компании стремятся урезать расходы, поэтому зачастую вместо работы с агентствами или найма новых сотрудников отправляются искать специалистов на фриланс. Сторонним исполнителям нужно платить только за выполненное задание, обходятся они без больничных и не требуют места в офисе.

Фриланс-платформа Freelancehunt.com поделилась с Finance.ua советами, как правильно выбрать исполнителя для вашего проекта.

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На фрилансе можно найти оптимальное соотношение стоимости и качества работы.

Критерии оценки. Изначально следует установить параметры оценки будущего задания. Определиться для себя, в каком случае проект будет считаться удачным, и передать требования исполнителю. Например, заранее сообщить, что уникальность текста проверяется конкретным сервисом, а в случае с дизайнером — показать понравившиеся варианты логотипов.

Дедлайн с запасом. Отдельно стоит оговорить дедлайн, поскольку фрилансеры могут грешить срывом сроков. Лучше указать сроки с запасом, а если проект объемный, то поставить промежуточные этапы для контроля работы.

Техзадание. Правильно и подробно прописанное задание — залог успешной работы. 46% фрилансеров называют нечеткое ТЗ главной причиной недочетов в проектах. Опишите максимально конкретно смысл задачи, срок выполнения и этапы работы. Попросите исполнителя показывать наброски на каждом этапе, тогда вы сможете оперативно корректировать работу. Лучше потратить время на составление задания вначале и избежать разъяснений впоследствии.

Оцениваем портфолио. Как правило, исполнителя выбирают после изучения его профиля. Обычно сервисы публикуют информацию, показывающую эффективность фрилансера: рейтинг, отзывы и т.д. Важно обратить внимание и на готовые проекты, тогда вы поймете стиль работы и сложность задач, которые уже выполнял кандидат.

Пробное задание. Если у вашего проекта определенная специфика, можете дать пробное задание. Оно должно перекликаться с будущим заказом и не быть объемным. При этом тестовое задание не означает бесплатное. Кроме того, можно опубликовать конкурс: вы определяете гонорар, оплачиваете комиссию фриланс-платформе, а исполнители присылают варианты уже готовых работ. Среди них выбираете понравившийся.

Размер гонорара. Низкая стоимость может отпугнуть опытных исполнителей, а если вы не знаете рыночных ставок, есть шансы переплатить. Если сомневаетесь, не указывайте бюджет. Пусть сроки и цены напишут сами фрилансеры, а вы определите приемлемый вариант.

Резервирование оплаты. Вопрос аванса очень тонкий. Обычно заказчик оплачивает половину стоимости перед началом работы напрямую исполнителю, но не всегда такая схема добавляет уверенности. Надежнее заключать договоры или резервировать средства на фриланс-платформе до выполнения заказа.

Справка Finance.ua:

Украина в ТОП -5 стран по темпам роста фриланс-индустрии. В первом квартале 2020 году объем онлайн-платежей, где работает платежная платформа, по фриланс-индустрии увеличился на 54% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а количество транзакций выросло на 40%.

В Украине за первый квартал 2020 года сфера фриланса показала рост на 27% и в транзакциях, и в объемах.

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