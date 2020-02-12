Топ-10 самых востребованных фриланс-профессий (инфографика)

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Издание freelancehunt.com представило статистику самых востребованных профессий на фрилансе за 2019 год.
Самый большой спрос – на услуги программистов. В 2019 году почти половина всех заказов на сервисе была связана с разработкой мобильных приложений, обслуживанием интернет-магазинов, версткой веб-страниц, сопровождением сайтов. Общее число проектов в этой категории превысило 100 тысяч.
Второе место в списке наиболее востребованных фриланс-специалистов — у дизайнеров. В первую очередь заказчики ищут дизайнеров сайтов и специалистов по полиграфическому дизайну. Немного уступают по популярности направления из создания логотипов, баннеров и иллюстраций.
Третью позицию в рейтинге лидирующих профессий, по данным сервиса, занимают копирайтеры. Статистика показывает, что услуги по написанию статей, рекламных текстов, а также рерайта востребованы в два раза меньше дизайнеров и в четыре раз меньше программистов.
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Четвертое и пятое место разделили между собой SEO-специалисты и SMM-менеджеры – 3,9% и 3,4% соответственно. Чаще всего клиенты заказывали услуги по поисковому продвижению, генерации лидов, продвижению в соцсетях, настройке таргетинговой рекламы.
Шестая позиция досталась переводчикам, за их услугами обращались в 2,3% случаев.
Также в топ-10 востребованных фриланс-специалистов входят аудио/видеомонтажеры, контент-менеджеры, специалисты по контекстной рекламе (PPC-специалисты), системные администраторы. По этим категориям было открыто незначительное количество проектов (всего от 2,2 до 1,3%).
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