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Как в 2019-м изменился украинский рынок фриланса

Как в 2019-м изменился украинский рынок фриланса

В уходящем году фриланс в Украине продолжил уверенное развитие. Тенденция отражает повышенный интерес бизнеса к услугам удаленных исполнителей.

Об это сообщает украинский фриланс-сервис Freelancehunt.

Количество заказчиков, как и совокупный бюджет проектов, увеличилось на 35%.

Средний гонорар за опубликованный проект вырос на 12%, по сравнению с прошлым годом, и составляет почти 2 000 гривен. При увеличении спроса растет и число желающих предоставить свои услуги. Поэтому в 2019-м количество зарегистрированных фрилансеров на платформе увеличилось на рекордные 55%!

Причины. На положительную динамику влияет то, что среди фрилансеров много востребованных специалистов, которые готовы сотрудничать с заказчиками попроектно.

Самыми популярными направлениями как среди клиентов, так и у исполнителей считаются программирование и дизайн.

По финансированию проектов явно выигрывают веб-мастера — половина всех бюджетов сосредоточена у них. Количество дизайнеров лишь немногим уступает программистам, однако опубликованных проектов по данной категории вдвое меньше. При этом перспективы в гонорарах у дизайнеров скромнее — они конкурируют за заказы с суммарным бюджетом в 5 раз меньше, чем у программистов.

Далее в рейтинге популярных направлений следует маркетинг, общий бюджет в котором лишь немногим уступает дизайну. А по количеству опубликованных проектов и желающих их выполнить бронзу занимает копирайтинг. В то же время дизайн и копирайтинг — наиболее конкурентные ниши: зарегистрированных исполнителей вдвое больше опубликованных заказов.

Лидером среди банков, через которые перечисляют гонорары, уже не первый год является «Приватбанк». Его возможности используют 88% фрилансеров и 72% заказчиков.

  • «Монобанк», в 2019-м количество его клиентов выросло почти вдвое: до 11% среди исполнителей и до 22% среди заказчиков.
  • Бронзу у фрилансеров занимает «Ощадбанк», а у заказчиков — «Укрсиббанк».
  • Четвертое и пятое место в топе у «Альфа-банка» и «Райффайзен Банк Аваль».

Среди юридических лиц, оплачивающих услуги фрилансеров безналичным способом, тройка лидеров выглядит так: «Приватбанк» — 37%, «Укрсиббанк» — 13% и «Пивденный» — 11%.

По материалам Finance.UA
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