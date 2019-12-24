Как в 2019-м изменился украинский рынок фриланса

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В уходящем году фриланс в Украине продолжил уверенное развитие. Тенденция отражает повышенный интерес бизнеса к услугам удаленных исполнителей.
Об это сообщает украинский фриланс-сервис Freelancehunt.
Количество заказчиков, как и совокупный бюджет проектов, увеличилось на 35%.
Средний гонорар за опубликованный проект вырос на 12%, по сравнению с прошлым годом, и составляет почти 2 000 гривен. При увеличении спроса растет и число желающих предоставить свои услуги. Поэтому в 2019-м количество зарегистрированных фрилансеров на платформе увеличилось на рекордные 55%!
Причины. На положительную динамику влияет то, что среди фрилансеров много востребованных специалистов, которые готовы сотрудничать с заказчиками попроектно.
Самыми популярными направлениями как среди клиентов, так и у исполнителей считаются программирование и дизайн.
По финансированию проектов явно выигрывают веб-мастера — половина всех бюджетов сосредоточена у них. Количество дизайнеров лишь немногим уступает программистам, однако опубликованных проектов по данной категории вдвое меньше. При этом перспективы в гонорарах у дизайнеров скромнее — они конкурируют за заказы с суммарным бюджетом в 5 раз меньше, чем у программистов.
Далее в рейтинге популярных направлений следует маркетинг, общий бюджет в котором лишь немногим уступает дизайну. А по количеству опубликованных проектов и желающих их выполнить бронзу занимает копирайтинг. В то же время дизайн и копирайтинг — наиболее конкурентные ниши: зарегистрированных исполнителей вдвое больше опубликованных заказов.
Лидером среди банков, через которые перечисляют гонорары, уже не первый год является «Приватбанк». Его возможности используют 88% фрилансеров и 72% заказчиков.
Среди юридических лиц, оплачивающих услуги фрилансеров безналичным способом, тройка лидеров выглядит так: «Приватбанк» — 37%, «Укрсиббанк» — 13% и «Пивденный» — 11%.
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