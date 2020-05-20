Премьер задекларировал 3,4 млн грн доходов

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Премьер-министр Денис Шмыгаль подал декларацию своих доходов за 2019 год.
Об этом свидетельствуют данные его декларации в Едином госреестре.
В частности, в 2019 году Шмыгаль получил 2 233 640 грн в ОП «Бурштынская ТЭС ПАО ДТЭК Западэнерго», 925 464 грн по совместительству в ООО «ДТЭК Востокэнерго» и 229 958 грн на должности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Кроме того, Шмыгаль задекларировал $155 тысяч, 86,15 тыс. грн на банковских счетах, земельный участок площадью 2200 кв. м во Львовской области.
Жена премьер-министра имеет $80 тыс. наличными, два дома, два земельных участка, нежилое здание в 417,2 кв. м во Львовской области и автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.
Отметим, что срок подачи ежегодных деклараций завершается 31 мая.
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