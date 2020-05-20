По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (52,394 млн и 42,747 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 43), максимальный курс продажи доллара 27,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,91-26,92 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 96 активных заявок по доллару на сумму 95,131 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,0000 – 7 777

26,9300 – 100 000

26,9200 – 200 000

26,9200 – 30 000

26,9200 – 33 333

26,9100 – 100 000

26,9100 – 99 999



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,8900 – 20 000

26,9000 – 20 000

26,9000 – 50 000

26,9000 – 20 000

26,9000 – 5 000

26,9000 – 10 000

26,9200 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9552 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9014 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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