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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (52,394 млн и 42,747 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 43), максимальный курс продажи доллара 27,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,91-26,92 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 96 активных заявок по доллару на сумму 95,131 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,0000 – 7 777
26,9300 – 100 000
26,9200 – 200 000
26,9200 – 30 000
26,9200 – 33 333
26,9100 – 100 000
26,9100 – 99 999
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8900 – 20 000
26,9000 – 20 000
26,9000 – 50 000
26,9000 – 20 000
26,9000 – 5 000
26,9000 – 10 000
26,9200 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9552 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9014 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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