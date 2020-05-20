Пацкан сообщил, в каком сегменте есть риски невыполнения госбюджета в этом году

Учитывая бюджетную отчетность за январь-апрель 2020 года, имеются значительные риски невыполнения госбюджета в части поступлений.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

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“Бюджетная отчетность за январь-апрель свидетельствует о значительных рисках невыполнения Государственного бюджета Украины в 2020 году, прежде всего в части поступлений”, – отметил Пацкан.

Отмечается, что учитывая негативные тенденции в экономике, состояние выполнения государственного бюджета на 2020 год в первом квартале и распространение коронавируса, в апреле этого года в закон о государственном бюджете внесены изменения по уменьшению объема доходов на 120 млрд грн и увеличению расходов на 82 млрд гривен.

“Согласно отчетности в апреле, почти половина доходов общего фонда получена от Национального банка, который перечислил весь объем средств за год, что свидетельствует о значительных рисках невыполнения в текущем году государственного бюджета, прежде всего в части поступлений”, – добавил Пацкан.