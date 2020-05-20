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Apple купила канадский стартап Inductiv для дальнейшего совершенствования Siri

Apple купила канадский стартап Inductiv для дальнейшего совершенствования Siri

Apple купила Inductiv Inc., канадский стартап в области машинного обучения, с целью дальнейшего совершенствования голосового помощника Siri, а также технологий искусственного интеллекта и Data Science.

Об этом сообщил редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

«В последние недели команда инженеров из Inductiv (Ватерлоо, провинция Онтарио) присоединилась к Apple, чтобы заняться Siri, машинным обучением и Data Science. Apple подтвердила сделку, заявив, что „время от времени покупает небольшие технологические компании и обычно не обсуждает свои цели или планы“», — сообщил Гурман.

Помимо профилей сотрудников в LinkedIn, у стартапа нет присутствия в Интернете, но, согласно публикации, им разработана технология, которая использует ИИ для выявления и исправления ошибок в данных, что важно для машинного обучения и относится к области Data Science.

Ранее Apple наняла специалистов в этой области, в том числе ряд инженеров из консалтинговой компании Silicon Valley Data Science в 2018 году. Предполагается, что Apple продолжает модернизацию технологии, используемой в Siri, других продуктах и сервисах с поддержкой ИИ.

Как отмечает Гурман, в последние годы Apple приобрела целый ряд компаний, занимающихся ИИ и данными, в том числе Tuplejump, Laserlike, Turi и Perceptio. Только в этом году компания купила Voysis для улучшения распознавания речи интеллектуальным ассистентом Siri, стартап в сфере виртуальной реальности NextVR и разработчика популярного погодного приложения Dark Sky.

По материалам 3dnews.ru
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