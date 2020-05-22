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Соцстрах объяснил, как подавать заявление по больничным из-за COVID-19

Соцстрах объяснил, как подавать заявление по больничным из-за COVID-19

Для того, чтобы получить финансирование от фонда соцстраха по больничным листам, выданным через изоляцию в связи с коронавирусом, нужно формировать отдельные заявления-расчеты.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

“Для получения финансирования от Фонда социального страхования Украины пособий по больничным листам, выданным в связи с изоляцией от COVID-19, страхователи (работодатели) должны формировать отдельные заявления-расчеты, в которых не включаются больничные по другим причинам нетрудоспособности”, — говорится в сообщении.

В случае подачи работниками больничных листов с указанием причины нетрудоспособности “изоляция от COVID-19 — 11”, на их основании формируется отдельное заявление-расчет, в которое необходимо включать только указанные листы нетрудоспособности. По больничным листам, выданным по другим причинам, формируется заявление-расчет на общих основаниях.

Все застрахованные лица имеют право на компенсацию от Фонда социального страхования Украины утраченного заработка за время изоляции от COVID-19.

Выплата такой помощи:

  • осуществляется на основании соответствующего листа нетрудоспособности,
  • ее размер составляет 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа.
  • для медицинских работников ФССУ компенсирует потерянный за время изоляции от COVID-19 заработок в размере 100% среднего дохода.

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По материалам Finance.UA
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