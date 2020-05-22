Украинские банки начали стремительно наращивать портфель ОВГЗ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По состоянию на 27 мая портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 886,64 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком.
За неделю портфель подрос на 24,23 млрд грн. Главным образом он увеличился за счет банков, которые нарастили его на 23,88 млрд грн. Иностранцы, наоборот, сократили портфель на 2,11 млрд грн. НБУ – оставил прежним.
Структура держателей выглядит следующим образом (доля):
банки – 393,76 млрд грн (44,41%);
Нацбанк – 324,58 млрд грн (36,61%);
нерезиденты – 106,95 млрд грн (12,05%);
юрлица – 53,42 млрд грн (6,06%);
физлица – 7,93 млрд грн (0,89%).
Напомним, неделей ранее портфель держателей украинских ОВГЗ составил 862,41 млрд грн. За предыдущую неделю он подрос на 10,19 млрд грн. Портфель главным образом увеличился тогда также за счет банков, которые нарастили его на 11,26 млрд грн. Иностранцы же, наоборот, сократили портфель на 830 млн грн, а физлица – на 1,08 млрд грн. НБУ – также оставил портфель неизменным.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фондаВчера, 13:21 - 3985 25
Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и водаВчера, 13:05 - 3690 16
Зеленский анонсировал нулевую декларацию в 2020-м: кто должен показать доходы2 ч. назад - 2342 9
Во сколько обходится семье первый год жизни ребенка (инфографика)Вчера, 15:04 - 5913 9
Гороховский: monobank отказался работать с банком ТигипкоВчера, 15:30 - 7764 8
Гороховский: monobank отказался работать с банком ТигипкоВчера, 15:30 - 7764 8
Во сколько обходится семье первый год жизни ребенка (инфографика)Вчера, 15:04 - 5913 9
В «Слуге Народа» рассказали, как можно бороться с дефицитом Пенсионного фондаВчера, 13:21 - 3985 25
"Рано радоваться": экс-министр финансов жестко высказался о кредите МВФ для УкраиныВчера, 20:00 - 3706
Нардеп разъяснил, как в Украине подорожают свет и водаВчера, 13:05 - 3690 16
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейнаОколо часа назад - 52
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкогоВчера, 17:34 - 264 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 676
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1205
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 1290