Украинские банки начали стремительно наращивать портфель ОВГЗ

По состоянию на 27 мая портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 886,64 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком.

За неделю портфель подрос на 24,23 млрд грн. Главным образом он увеличился за счет банков, которые нарастили его на 23,88 млрд грн. Иностранцы, наоборот, сократили портфель на 2,11 млрд грн. НБУ – оставил прежним.

Структура держателей выглядит следующим образом (доля):

банки – 393,76 млрд грн (44,41%);

Нацбанк – 324,58 млрд грн (36,61%);

нерезиденты – 106,95 млрд грн (12,05%);

юрлица – 53,42 млрд грн (6,06%);

физлица – 7,93 млрд грн (0,89%).

Напомним, неделей ранее портфель держателей украинских ОВГЗ составил 862,41 млрд грн. За предыдущую неделю он подрос на 10,19 млрд грн. Портфель главным образом увеличился тогда также за счет банков, которые нарастили его на 11,26 млрд грн. Иностранцы же, наоборот, сократили портфель на 830 млн грн, а физлица – на 1,08 млрд грн. НБУ – также оставил портфель неизменным.