Прибыль Альфа-Банка Украина за январь-апрель составила 320 млн гривен

Альфа-Банк Украина подвел итоги работы в январе-апреле 2020 года. Прибыль банка по состоянию на 1 мая 2020 года достигла 320 млн грн. Об этом свидетельствуют итоговые балансовые данные по состоянию на 1 мая 2020 года.

Общие активы банка увеличились на 6% до 75,74 млрд грн. Положительное влияние на динамику показателя оказал прирост на 30% объема высоколиквидных активов, в том числе за счет средств в Национальном банке Украины. Их объем по состоянию на 1 мая 2020 года составил 2,61 млрд грн.

Объем остатков средств, размещенных в других банках, увеличился в 3,5 раза до 11,33 млрд грн. Увеличение произошло за счет средств, размещенных на корреспондентских счетах, и депозитов овернайт в других банках.

Соответственно приросту активов, увеличился и объем пассивов:

общие пассивы выросли на 6% до 67,01 млрд грн, преимущественно за счет прироста средств физических лиц. Объем средств населения за январь-апрель увеличился на 10% (на 3,4 млрд грн) до 38,14 млрд грн. Объем средств юридических лиц увеличился на 3% (на 765 млн грн) до 23,35 млрд грн;

капитал банка увеличился на 7% (на 534 млн грн) до 8,73 млрд грн. Положительное влияние на динамику капитала оказала прибыльная деятельность банка.

Регулятивный капитал Альфа-Банка Украина по состоянию на 1 мая 2020 года составил 7,75 млрд грн.

По состоянию на 1 мая 2020 года Альфа-Банк Украина в полной мере выполняет требования Национального банка Украины по нормативам капитала:

норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) составляет 14,7% (в соответствии с нормативными требованиями регулятора должен составлять не менее 10%).

норматив достаточности капитала (Н3) составляет 11,3% (нормативное значение – не менее 8%).

Требования регулятора относительно нормативов ликвидности Альфа-Банком Украины также выполнены в полном объеме:

норматив краткосрочной ликвидности (Н6) – 81,1%, при установленном не менее 60%;

коэффициент покрытия ликвидностью ( LCR ) по всем валютам ( LCR BB) – 361,2% (нормативное значение – не менее 100%), в иностранной валюте ( LCR ИB) – 944,4% (нормативное значение – не менее 100%).

Значение других экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции по состоянию на 1 мая 2020 года Альфа-Банком Украина также соблюдены.