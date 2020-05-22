Прибыль Альфа-Банка Украина за январь-апрель составила 320 млн гривен

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Альфа-Банк Украина подвел итоги работы в январе-апреле 2020 года. Прибыль банка по состоянию на 1 мая 2020 года достигла 320 млн грн. Об этом свидетельствуют итоговые балансовые данные по состоянию на 1 мая 2020 года.
Общие активы банка увеличились на 6% до 75,74 млрд грн. Положительное влияние на динамику показателя оказал прирост на 30% объема высоколиквидных активов, в том числе за счет средств в Национальном банке Украины. Их объем по состоянию на 1 мая 2020 года составил 2,61 млрд грн.
Объем остатков средств, размещенных в других банках, увеличился в 3,5 раза до 11,33 млрд грн. Увеличение произошло за счет средств, размещенных на корреспондентских счетах, и депозитов овернайт в других банках.
Соответственно приросту активов, увеличился и объем пассивов:
Регулятивный капитал Альфа-Банка Украина по состоянию на 1 мая 2020 года составил 7,75 млрд грн.
По состоянию на 1 мая 2020 года Альфа-Банк Украина в полной мере выполняет требования Национального банка Украины по нормативам капитала:
Требования регулятора относительно нормативов ликвидности Альфа-Банком Украины также выполнены в полном объеме:
Значение других экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции по состоянию на 1 мая 2020 года Альфа-Банком Украина также соблюдены.
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