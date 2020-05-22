Киевстар выводит на рынок новые пакеты своего сервиса и закрывает ряд ТВ-пакетов

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“Киевстар” с 26 мая 2020 года выводит на рынок новые пакеты своего сервиса “Киевстар ТВ”. Согласно официальному сообщению компании, изменения коснутся абонентов мобильной связи, услуги “Домашний интернет”, а также тарифов “Киевстар Все вместе”.
В связи с этим оператор закроет для новых подключений действующие пакеты и перенесет в архив следующие: “Базовый” (переименован в “Оптимальный”); “Удобный”; “Комфортный”; “Максимальный HD”; “Все вместе комфорт”.
Абоненты, которые успели подключиться на эти пакеты до 25 мая 2020 года включительно, продолжат обслуживаться на прежних условиях.
Кроме этого, с 26 мая более 50 ТВ-каналов и базовую коллекцию фильмов, сериалов, шоу от 1+1 Video и Ivi в пакете “Киевстар ТВ Легкий” оператор будет предоставлять бесплатно. То есть – автоматически, без дополнительной оплаты во всех тарифах мобильной связи (кроме тарифов “Все вместе”). Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно скачать приложение “Киевстар ТВ” на смартфон, планшет или смарт-ТВ.
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