0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Киевстар выводит на рынок новые пакеты своего сервиса и закрывает ряд ТВ-пакетов

Киевстар выводит на рынок новые пакеты своего сервиса и закрывает ряд ТВ-пакетов

“Киевстар” с 26 мая 2020 года выводит на рынок новые пакеты своего сервиса “Киевстар ТВ”. Согласно официальному сообщению компании, изменения коснутся абонентов мобильной связи, услуги “Домашний интернет”, а также тарифов “Киевстар Все вместе”.

В связи с этим оператор закроет для новых подключений действующие пакеты и перенесет в архив следующие: “Базовый” (переименован в “Оптимальный”); “Удобный”; “Комфортный”; “Максимальный HD”; “Все вместе комфорт”.

Абоненты, которые успели подключиться на эти пакеты до 25 мая 2020 года включительно, продолжат обслуживаться на прежних условиях.

Кроме этого, с 26 мая более 50 ТВ-каналов и базовую коллекцию фильмов, сериалов, шоу от 1+1 Video и Ivi в пакете “Киевстар ТВ Легкий” оператор будет предоставлять бесплатно. То есть – автоматически, без дополнительной оплаты во всех тарифах мобильной связи (кроме тарифов “Все вместе”). Для того, чтобы воспользоваться этим сервисом, нужно скачать приложение “Киевстар ТВ” на смартфон, планшет или смарт-ТВ.

Справка Finance.ua:

  • «Киевстар» увеличил прибыль на 16%, однако количество абонентов уменьшилось. В первом квартале этого года увеличил доход на 16%, сравнивая с аналогичным периодом прошлого года — до почти 6 млрд грн. Количество абонентов в первом квартале сократилось на 1,2% — до 26 млн пользователей.
По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.