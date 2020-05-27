Кредит не дороже 200%: как новые правила НБУ повлияют на украинцев

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С 1 июля вступит в действие закон о “сплите” (Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию финансовых услуг”). С этого момента регулировать деятельность небанковских финансовых компаний и контролировать их работу начнет Национальный банк Украины.
Как сейчас. Небанковские финансовые компании кредитуют в основном юридических лиц (78%). В НБУ собираются сделать услуги этих компаний более доступными и для физлиц. Тем более, в последние годы такая тенденция уже наметилась.
Небанковские финансовые компании выдают в основном небольшие потребительские кредиты (средняя сумма для физлиц составила в прошлом году 3711 грн, по данным НБУ) на срок до 30 дней или на пару месяцев. Причем получить их значительно легче, чем в банке (не проверяют ни платежеспособность, ни кредитную историю), но при этом такие кредиты довольно дорогие.
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Реальные процентные ставки могут превышать 700% годовых. Потребители часто чувствуют себя обманутыми, когда видят суммы, которые предстоит вернуть. Финансовые же компании часто предлагают им погасить старый кредит за счет нового. Таким образом, размер долга растет, как на дрожжах. Для возврата долгов финансовые компании часто прибегают к услугам коллекторов.
Как будет. В процессе реформирования рынка Нацбанк намерен потребовать от небанковских финансовых компаний сообщать потребителям правдивую и полную информацию о стоимости кредитов (для банков такое требование введено только в этом году). А максимальный размер выплат по кредиту не сможет превышать двойного размера кредита.
Защита прав потребителей. НБУ намерен уделять повышенное внимание защите прав потребителей таких услуг. В частности, в случае поступления жалоб на финансовые компании их ждут внеплановые проверки и потеря лицензии.
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