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Закон о "сплите" расширит гарантии ФГВФЛ на страховые компании и кредитные союзы

Закон о "сплите" расширит гарантии ФГВФЛ на страховые компании и кредитные союзы

Закон о “сплите” создает условия для расширения гарантий Фонда гарантирования вкладов физических лиц на вклады физических лиц, привлеченные небанковскими финучреждениями.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

“Законопроект о “сплите” создает условия для расширения гарантий Фонда гарантирования вкладов на средства физических лиц, привлеченные небанковскими финансовыми учреждениями, в частности, кредитными союзами и компаниями, которые осуществляют страхование жизни”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что гарантирование вкладов в кредитных союзах является требованием Евродирективы по системе гарантирования вкладов, которую Украина должна имплементировать.

“Любая система обеспечения является третьим уровнем защиты вкладов. Первым уровнем защиты является пруденциальный надзор, то есть надзор за финансовым состоянием учреждения и контроль рисков, которые могут привести к его банкротству. Второй уровень – механизмы и финансовые ресурсы, использование которых поможет избежать банкротства. Если первые два уровня защиты отсутствуют или работают очень слабо, то введение третьего уровня является несвоевременным и безответственным шагом”, – сказал заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

Сообщается, что НБУ получит функцию контроля за деятельностью кредитных союзов и компаний, осуществляющих страхование жизни, поскольку регулятор на должном уровне может обеспечить функционирование первых двух уровней защиты. Это должно произойти до 1 июля 2020 года. Затем Фонд расширит гарантии на вклады физлиц.

По материалам УНН
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