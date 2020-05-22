Facebook показал, как может выглядеть удаленное рабочее место будущего (видео)

Многие компании думают о том, чтобы после карантина оставить своим сотрудникам частичную возможность работать из дома.

Компания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа.

Ключевые особенности:

Динамическая виртуальная рабочая среда, построенная на присутствии пользователя в социальных сетях. Гаджеты следующего поколения обеспечат людям бесконечные рабочие среды, с настраиваемыми виртуальными рабочими экранами, досками, и другими инструментами для визуализации. Такой VR даст возможность проводить совещания, как если бы вы сами присутствовали с коллегами в офисе.

Множественные настраиваемые рабочие экраны в VR: пользователи смогут переключаться между реальным и виртуальным миром в любое время. На таком рабочем месте сотрудник сможет работать как жестами (с виртуальными экранами), так и более обычным способом, с помощью клавиатуры и мыши.

В виртуальной рабочей среде коллеги смогут общаться с помощью своих аватаров: они будут точно передавать выражения лица. Какими могут быть аватары для этих целей, можно посмотреть на этом видео.