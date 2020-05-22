Facebook показал, как может выглядеть удаленное рабочее место будущего (видео)

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Многие компании думают о том, чтобы после карантина оставить своим сотрудникам частичную возможность работать из дома.
Компания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа.
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