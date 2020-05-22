Пенсионеры от 75 лет смогут получать ежемесячную надбавку к пенсиям

Более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать надбавку к пенсии.

Об этом сообщает министр социальной политики Марина Лазебная.

Размер надбавки – около 500 грн.

“Мы разработали новые социальные инициативы… Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 грн”, – сказала Лазебная.

Дата индексации пенсий – должна быть определена в законодательстве.

Кому “светит”. По словам Лазебной, гражданам, имеющим более 40 лет стажа, но получающим маленькие пенсии.

Она добавила, что министерство хочет разрешить выходить досрочно на пенсию родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями и не имеющим достаточного страхового стажа.

Напомним, в мае началась индексация пенсий. Так, 8,4 млн пенсионеров проиндексируют на 11% размеры пенсий. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Справка Finance.ua:

В Украине проиндексируют пенсии еще дважды в 2020-м. Повышение минимальной пенсии составит 131 грн, однако его разобьют на два этапа. Первый состоится 1 июля 2020 г., тогда выплату увеличат с 1638 до 1712 грн. Одновременно увеличится и максимальная пенсия.

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2020 года. Средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составил 3170,14 гривен.

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