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GM разрабатывает свою систему автопилота, чтобы конкурировать с Tesla

GM разрабатывает свою систему автопилота, чтобы конкурировать с Tesla

General Motors работает над полуавтономной системой вождения, которую внутри компании называют Ultra Cruise. Именно ее хотят противопоставить автопилоту Tesla.

Исполнительный вице-президент по глобальному развитию продуктов, закупок и поставок Дуг Паркс рассказал, что Ultra Cruise сможет брать на себя управление и в городских условиях.

“Возможность ее использования на городских улицах и шоссе, менять полосу движения, помощь на съездах помогут противопоставить технологию GM автопилоту Tesla”, – отметил он.

Tesla и GM считаются лидерами в плане полуавтономных систем помощи водителю. Другие автопроизводители, такие как Nissan Motor и Ford Motor, имеют передовые адаптивные системы круиз-контроля, которые могут контролировать пространство между транспортными средствами и маркерами полосы движения. Однако не способны взять на себя функцию вождения.

GM представил систему Super Cruise через два года после дебюта автопилота Tesla. Детройтский автопроизводитель был чрезвычайно консервативен в развертывании этой технологии, несмотря на то, что разработка системы велась около десятилетия.

В системе Super Cruise было всего 321 868 километров автострад с ограниченным доступом в США и Канаде. Они были нанесены на карту с помощью технологии лидара высокой четкости, чтобы помочь бортовой системе камер, радаров и датчиков. Система также способна на распознавание лиц.

По словам Паркса, Ultra Cruise также не будет самостоятельным, но будет оказывать водителю максимальную помощь при управлении автомобилем.

При этом официальное название этой системы и сроки ее выхода на рынок пока не известны.

По материалам internetua.com
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