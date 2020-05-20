На рынке смартфонов в 2020 году ожидается 15% спад из-за коронавируса

Аналитики DigiTimes Research прогнозируют, что поставки смартфонов в глобальном масштабе в нынешнем году серьёзно сократятся. Причина — продолжающееся распространение коронавируса, из-за которого пострадали производства электроники и вынужденно закрылись розничные магазины.

По оценкам, в прошлом году по всему миру было отгружено приблизительно 1,36 млрд «умных» мобильных телефонов. В текущем году, по прогнозам DigiTimes Research, пандемия спровоцирует 15,4% падение рынка. В результате, поставки снизятся до 1,15 млрд штук.

Слабый спрос среди конечных потребителей подорвёт ODM-поставки смартфонов. По итогам года здесь ожидается 13,6% сокращение. Объём сегмента в численном выражении составит 260 млн штук.

Несколько сгладить негативный эффект от коронавируса на рынке смартфонов поможет развитие мобильных сетей пятого поколения, которое стимулирует приобретение новых 5G-аппаратов пользователями. Однако в целом отрасль сотовых аппаратов ожидают далеко не лучшие времена.

Добавим, что коронавирус инфицировал уже более 5,2 млн человек по всему миру. Количество смертельных случаев составляет около 335 тыс.