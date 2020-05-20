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На рынке смартфонов в 2020 году ожидается 15% спад из-за коронавируса

На рынке смартфонов в 2020 году ожидается 15% спад из-за коронавируса

Аналитики DigiTimes Research прогнозируют, что поставки смартфонов в глобальном масштабе в нынешнем году серьёзно сократятся. Причина — продолжающееся распространение коронавируса, из-за которого пострадали производства электроники и вынужденно закрылись розничные магазины.

По оценкам, в прошлом году по всему миру было отгружено приблизительно 1,36 млрд «умных» мобильных телефонов. В текущем году, по прогнозам DigiTimes Research, пандемия спровоцирует 15,4% падение рынка. В результате, поставки снизятся до 1,15 млрд штук.

Слабый спрос среди конечных потребителей подорвёт ODM-поставки смартфонов. По итогам года здесь ожидается 13,6% сокращение. Объём сегмента в численном выражении составит 260 млн штук.

Несколько сгладить негативный эффект от коронавируса на рынке смартфонов поможет развитие мобильных сетей пятого поколения, которое стимулирует приобретение новых 5G-аппаратов пользователями. Однако в целом отрасль сотовых аппаратов ожидают далеко не лучшие времена.

Добавим, что коронавирус инфицировал уже более 5,2 млн человек по всему миру. Количество смертельных случаев составляет около 335 тыс.

По материалам 3dnews.ru
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