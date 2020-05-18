МВФ и Украина предварительно договорились о новой программе сотрудничества

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Об этом свидетельствует официальное сообщение МВФ от 21 мая.

Отмечается, что 21 мая группа сотрудников Международного валютного фонда во главе с Иванной Владков Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинской властью.

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“Новый stand-by с доступом к сумме в размере 5 млрд долларов США будет направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия COVID-19… Это будет гарантировать, что Украина будет готова вернуться к росту и восстановить более широкие реформы, когда кризис закончится”, – говорится в заявлении.

Также ожидается, что эта сделка станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки”.

Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ.

“Рассмотрение Правлением ожидается в ближайшие недели”, – добавили в МВФ.

Справка Finance.ua:

В Офисе президента раньше говорили, что общий объем программы все еще обсуждается. В то же время Украина ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда по новой программе в течение 1-2 недель.