МВФ и Украина предварительно договорились о новой программе сотрудничества

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Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.
Об этом свидетельствует официальное сообщение МВФ от 21 мая.
Отмечается, что 21 мая группа сотрудников Международного валютного фонда во главе с Иванной Владков Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинской властью.
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“Новый stand-by с доступом к сумме в размере 5 млрд долларов США будет направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия COVID-19… Это будет гарантировать, что Украина будет готова вернуться к росту и восстановить более широкие реформы, когда кризис закончится”, – говорится в заявлении.
Также ожидается, что эта сделка станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки”.
Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ.
“Рассмотрение Правлением ожидается в ближайшие недели”, – добавили в МВФ.
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