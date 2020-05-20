Стало известно, сколько потеряла Украина из-за карантина

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Введенный из-за распространения коронавируса карантин стоил Украине $53,5 млрд. В случае, если бы Украина не вводила карантин, то потери экономики составили бы $54 млрд.
Об этом говорится в результатах исследования Киевской школы экономики, которые представили во время онлайн-конференции 21 мая.
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“Снятие карантина в “черном” сценарии (при котором предполагается максимальная смертность от коронавируса. – Ред.) стоило бы Украине 54 миллиарда долларов или треть нашего ВВП. С другой стороны, мы можем посчитать, сколько денег теряет экономика из-за того, что карантин продолжается: транспорт не работает, экономический кризис продолжается, люди теряют работу. Эти потери составляют примерно 53,5 миллиарда долларов”, – сообщил президент Киевской школы экономики и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Он заявил, что то, что Украина сохранила при помощи карантина, примерно равно тому, что Украина потеряла из-за карантина, с экономической точки зрения. В то же время, с этической точки зрения важнее сохранить человеческие жизни.
Расчеты потерь экономики в случае невведения карантина Киевская школа экономики сделала на основе понятия “среднестатистическая жизнь” в Украине, что составляет в среднем $454 тыс., а данные о вреде карантина для экономики – на основе математических моделей и прогнозов правительства и МВФ.
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