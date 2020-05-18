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Intel купила Rivet Networks, производителя сетевых контроллеров Killer для игровых ПК

Intel купила Rivet Networks, производителя сетевых контроллеров Killer для игровых ПК

В прошлом году NVIDIA взяла под свое крыло израильского производителя скоростных сетевых интерфейсов для серверного сегмента Mellanox, перебив предложение Intel. Но, похоже, «синие» не растерялись — вчера на сайте Intel появилось сообщение о покупке американской компании Rivet Networks, известной в первую очередь своими сетевыми контроллерами серии Killer для игровых настольных и мобильных ПК.

Уже более десяти лет Rivet Networks является, или, точнее будет сказать, являлся прямым конкурентом Intel в области сетевых контроллеров, так что выгода от сделки для Intel очевидна — компания сможет расширить свое влияние в области игровых потребительских ПК.

На самом деле это событие не такое уж и неочевидное, как может показаться на первый взгляд. Несколько лет назад Intel и Rivet Networks совместно разработали сетевой адаптер Killer Wireless-AC 1550, и именно Intel отвечала за его производство, сообщает Anandtech.

В соответствующем пресс-релизе Intel говорится, что бренд Rivet Networks Killer, включая его программное обеспечение, будет включен в ее портфель. Команда разработчиков сетевых решений Killer вольется в штат подразделения Wireless Solutions Group. В то же время оговаривается, что специфическое ПО новые владельцы бизнеса смогут предоставлять сторонним компаниям на условиях лицензирования. Увы, подробностей на этот счет нет.

Вполне вероятно, что в обозримом будущем мы увидим новые сетевые контроллеры Intel, в которых можно будет увидеть сильные стороны адаптеров Killer, в игровых ноутбуках и десктопах. Но когда это произойдет, пока остается лишь гадать. Сумму сделки в Intel назвать тоже отказались.

По материалам ITC.ua
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