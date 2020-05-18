Apple и Google запустили технологию, которая позволит отслеживать инфицированных COVID-19

Технологические гиганты Apple и Google объявили о запуске технологии, которая поможет правительствам стран мира следить за распространением новой коронавирусной инфекции через приложения, сообщающие пользователей о том, что они контактировали с зараженными. Об этом сообщает Forbes.

Как известно, технология является протоколом для приложений, определяющих близость людей друг к другу с помощью сигналов Bluetooth. Когда два пользователя оказываются рядом, их смартфоны обмениваются «ключами» – специальными цифровыми кодами. Пользователь приложения, получивший положительный результат теста на коронавирус, может выбрать возможность сообщить об этом властям через приложение, а затем передать «ключи» тех, с кем он недавно контактировал. Приложение уведомит этих людей о том, что они могли заразиться. Власти также смогут связаться с пользователем, используя контактную информацию, которую он может ввести в приложении.

Как ожидается, эта технология будет использоваться в дополнение к стандартным мероприятиям по отслеживанию контактов. Для эффективной работы приложений может потребоваться, чтобы ими изначально пользовались много людей.