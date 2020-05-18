0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 85 0

Apple и Google запустили технологию, которая позволит отслеживать инфицированных COVID-19

Apple и Google запустили технологию, которая позволит отслеживать инфицированных COVID-19

Технологические гиганты Apple и Google объявили о запуске технологии, которая поможет правительствам стран мира следить за распространением новой коронавирусной инфекции через приложения, сообщающие пользователей о том, что они контактировали с зараженными. Об этом сообщает Forbes.

Как известно, технология является протоколом для приложений, определяющих близость людей друг к другу с помощью сигналов Bluetooth. Когда два пользователя оказываются рядом, их смартфоны обмениваются «ключами» – специальными цифровыми кодами. Пользователь приложения, получивший положительный результат теста на коронавирус, может выбрать возможность сообщить об этом властям через приложение, а затем передать «ключи» тех, с кем он недавно контактировал. Приложение уведомит этих людей о том, что они могли заразиться. Власти также смогут связаться с пользователем, используя контактную информацию, которую он может ввести в приложении.

Как ожидается, эта технология будет использоваться в дополнение к стандартным мероприятиям по отслеживанию контактов. Для эффективной работы приложений может потребоваться, чтобы ими изначально пользовались много людей.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.