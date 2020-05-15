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С начала года вкладчики неплатежеспособных банков получили 11,6 млрд грн (инфографика)

С начала года вкладчики неплатежеспособных банков получили 11,6 млрд грн (инфографика)

В течение апреля 2020 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков составили 15,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

“По состоянию на 1 мая 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 74 банка-участника. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 мая 2020 года, составила 11 570,0 млн грн”, – говорится в сообщении.

От регулярного сбора поступления в Фонд в январе-апреле 2020 года составили 1 966,7 млн грн.

Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков:

  • в течение апреля 2020 года общая сумма выплат вкладчикам неплатежеспособных банков гарантированного возмещения составила 15,6 млн грн;
  • всего за январь-апрель 2020 года вкладчикам выплачено гарантированное возмещение на общую сумму 84,8 млн грн;
  • по состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков составила 89 825,6 млн грн.


Инфографика: ФГВФЛ

Ключевые решения Фонда за апрель 2020 года относительно неплатежеспособных банков:

  • в апреле 2020 года поданы документы государственному Регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения как юридического лица ПАО «Укрбизнесбанк» и ПАО «Профин Банк», в связи с чем выплаты гарантированного возмещения вкладчикам завершены. Всего с начала процедуры выведения банков с рынка вкладчики ПАО «Укрбизнесбанк» получили возмещение на общую сумму 80,5 млн грн, ПАО «Профин Банк» – 36,7 млн грн;
  • решением исполнительной дирекции фонда продлена на год ликвидация ПАО “Банк Петрокоммерц-Украина” – с 22 апреля 2020 года до 21 апреля 2021 года включительно.

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По материалам Finance.UA
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