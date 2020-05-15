С начала года вкладчики неплатежеспособных банков получили 11,6 млрд грн (инфографика)

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В течение апреля 2020 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков составили 15,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
“По состоянию на 1 мая 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 74 банка-участника. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 мая 2020 года, составила 11 570,0 млн грн”, – говорится в сообщении.
От регулярного сбора поступления в Фонд в январе-апреле 2020 года составили 1 966,7 млн грн.
Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков:
Инфографика: ФГВФЛ
Ключевые решения Фонда за апрель 2020 года относительно неплатежеспособных банков:
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