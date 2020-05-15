Государство продает с аукциона бункер (фото)

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Фонд государственного имущества выставил бункер в Ивано-Франковской области площадью 2,5 тысячи квадратных метров на аукцион. Стартовая цена лота – 1,78 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Сообщается, что объект введен в эксплуатацию в 1977 году, а в 2002 году – в составе бывшего военного городка передан из сферы управления Министерства обороны в сферу управления Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Отмечается, что фортификационное сооружение сборно-монолитное, железобетонное, котлованного типа. Оборудование демонтировано, сооружение находится в неудовлетворительном состоянии.
Фото ФГИУ.
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