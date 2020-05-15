Facebook прокладывает подводный кабель протяженностью 37 тысяч километров вокруг Африки

Компания Facebook прокладывает подводный кабель, длина которого – 37 000 км, что почти равно длине экватора Земли (40 075 км). Таким образом, Facebook хочет обеспечить 16 стран Африки скоростным интернетом.

Проект 2Africa должен объединить Европу и Ближний Восток. Ввести в эксплуатацию систему планируют до 2024 года.

Кабель, проложенный сетью Alcatel Nokia Oyj, будет проходить по дну Атлантического и Индийского океанов, а также Средиземного и Красного моря. В компании отметили, что кабель будет уложен глубже, чем предыдущие, что будет способствовать его лучшей защите от повреждений.

Стоимость проекта пока не разглашается. Вместе с Facebook над ним работают компании China Mobile, MTN из Южно-Африканской Республики, Orange из Франции и Vodafone из Великобритании. Сообщается, что он может стоить примерно 1 млрд долларов.