Закупочные цены на пшеницу в течение года выросли на 3-7% в зависимости от класса пшеницы.

Об этом свидетельствует подготовленная в Минэкономики оперативная информация об уровне средних цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продукты их переработки по состоянию на 15 мая 2020 года, сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

Так, закупочная цена на пшеницу 4 класса, по состоянию на 15 мая 2020 года, выросла на 7% к цене на аналогичную дату в прошлом году за тонну и на 2% к показателям апреля 2020 года – до 5,369 тыс. грн.

Закупочная цена на пшеницу 3 класса выросла на 5% до показателя на аналогичную дату предыдущего года и на 3% к прошлому месяцу – до 5,577 тыс. грн за тонну.

Закупочная цена на пшеницу 2 класса выросла в течение месяца на 3% – до 5,739 тыс. за тонну.

Так, по состоянию на 15 мая 2020 года на 2% против прошлого месяца выросла закупочная цена на кукурузу – до 4,590 тыс. грн за тонну.