Названа дата запуска видеофиксации нарушений ПДД (инфографика)

Систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения по всей Украине запустят 1 июня.

Об этом сообщило Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины на странице в FACEBOOK.

“В связи пандемией коронавируса и продлением карантина запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, которая должна была заработать с 1 мая 2020 года, перенесен на 1 июня. Стоит отметить, что для того, чтобы система заработала, команда специалистов провела все необходимые работы”, – говорится в сообщении.

Что уже сделано и планируется сделать:

на дорогах Киевской области установлены 25 комплексов автоматической фиксации ( КАФ );

еще 20 камер – в столице;

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до 1 июня будут установлены 5 КАФ во Львовской области;

К концу года запланировано приобрести еще 220 таких комплексов автоматической фиксации;

также уже есть программное обеспечение и все, что нужно для работы центра обработки данных, включая обустройство рабочих мест.

“В том, что система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения заработает вовремя и без сбоев, нет никаких сомнений. Только завершится карантин, она в сотрудничестве с МВД будет введена в действие”, – добавили в Госагентстве.



Инфографика: Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины

Справка Finance.ua:

Штрафы:

превышение скорости на 20 км/ч, игнорирование знаков, разметки, правил остановки и стоянки, проезд по тротуару, штраф – 255 грн;

нарушение проезда перекрестков, проезд на красный свет, нарушение дистанции или интервала, невключение сигнала поворота, пользование мобильным телефоном – 425 грн;

превышение скорости на 50 км/ч, нарушение правил остановки или стоянки, которые препятствуют проезду транспорта, штраф – 510 грн;

остановка или стоянка на местах для инвалидов – 1070 грн;

оставление места ДТП – штраф 255 грн, арест на 15 суток или общественные работы.

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