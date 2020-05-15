Названа дата запуска видеофиксации нарушений ПДД (инфографика)

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Систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения по всей Украине запустят 1 июня.
Об этом сообщило Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины на странице в FACEBOOK.
“В связи пандемией коронавируса и продлением карантина запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения, которая должна была заработать с 1 мая 2020 года, перенесен на 1 июня. Стоит отметить, что для того, чтобы система заработала, команда специалистов провела все необходимые работы”, – говорится в сообщении.
Что уже сделано и планируется сделать:
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“В том, что система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения заработает вовремя и без сбоев, нет никаких сомнений. Только завершится карантин, она в сотрудничестве с МВД будет введена в действие”, – добавили в Госагентстве.
Инфографика: Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины
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