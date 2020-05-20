0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 523 0

Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает

Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает

В связи с постепенной отменой карантина проблема отсутствия полноценных пассажирских перевозок становится все актуальнее. Власти вернули украинцам право работать, но многие люди не могут это право реализовать, потому что не ходит транспорт. Чиновники каждый день выступают с заявлениями, что “вот-вот” все начнет ездить и летать, но конкретных решений пока немного.

Главные проблемы. Транспортное сообщение надо возобновлять, но пока не решили, как это сделать, дабы не вызвать вспышки эпидемии из-за переполненности пассажирских салонов. Есть лишь предварительные планы выхода из карантина.

В свою очередь ограничение числа пассажиров в салоне либо трудно реализуемо (касается метрополитена и электропоездов), либо окажется невыгодным для перевозчиков (маршрутные такси в городах, поезда и междугородние автобусы).

Например, маршрутка типа “Богдан” рассчитана на 45 пассажиров (на самом деле в часы пик набивается в салон до 60 человек), из которых лишь для половины есть места для сидения. По действующим противоэпидемическим правилам, можно перевозить не более 10-12 пассажиров, или 25% вместимости. А значит, стоимость проезда должна бы вырасти вчетверо. В Киеве это будет не 7-8 гривен с пассажира, а 28-32 гривны.

Учитывая, что большинство автобусных перевозчиков – частные фирмы, не исключено, что они откажутся выходить на маршруты, потребуют дотаций от государства либо поднимут в разы стоимость проезда.

Что касается метро в городе Днепр. Его протяженность – всего 7,8 км, оно дублирует маршруты наземного транспорта и перевозит в день 20 тыс. пассажиров, или почти в 100 раз меньше, чем киевское метро. Поэтому его роль в транспортном сообщении города незначительна, и вопрос об открытии местные власти не поднимают.

Мининфраструктуры (МИУ) обещает возобновлять транспортное сообщение в три этапа, точные даты пока не известны. Предварительно, на первом этапе, с 29 мая, планируется запуск городского (кроме маршрутных такси и метро) и пригородного (в пределах одного района) транспорта, возобновление внутренних авиаперелетов и частичная организация движения пассажирских поездов: до 50% электропоездов в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего следования категории “Интерсити” и “Ночной экспресс” (около 20% проездов).

Что важно, МИУ предполагает, что в транспорте будут заняты все сидячие места, а не 50%, как сейчас. Противокарантинные меры сохранятся: маски, температурный скрининг пассажиров, дезинфекция салонов и помещений вокзалов и станций.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.