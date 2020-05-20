Транспорт скоро запустят, но проезд сильно подорожает

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В связи с постепенной отменой карантина проблема отсутствия полноценных пассажирских перевозок становится все актуальнее. Власти вернули украинцам право работать, но многие люди не могут это право реализовать, потому что не ходит транспорт. Чиновники каждый день выступают с заявлениями, что “вот-вот” все начнет ездить и летать, но конкретных решений пока немного.
Главные проблемы. Транспортное сообщение надо возобновлять, но пока не решили, как это сделать, дабы не вызвать вспышки эпидемии из-за переполненности пассажирских салонов. Есть лишь предварительные планы выхода из карантина.
В свою очередь ограничение числа пассажиров в салоне либо трудно реализуемо (касается метрополитена и электропоездов), либо окажется невыгодным для перевозчиков (маршрутные такси в городах, поезда и междугородние автобусы).
Например, маршрутка типа “Богдан” рассчитана на 45 пассажиров (на самом деле в часы пик набивается в салон до 60 человек), из которых лишь для половины есть места для сидения. По действующим противоэпидемическим правилам, можно перевозить не более 10-12 пассажиров, или 25% вместимости. А значит, стоимость проезда должна бы вырасти вчетверо. В Киеве это будет не 7-8 гривен с пассажира, а 28-32 гривны.
Учитывая, что большинство автобусных перевозчиков – частные фирмы, не исключено, что они откажутся выходить на маршруты, потребуют дотаций от государства либо поднимут в разы стоимость проезда.
Что касается метро в городе Днепр. Его протяженность – всего 7,8 км, оно дублирует маршруты наземного транспорта и перевозит в день 20 тыс. пассажиров, или почти в 100 раз меньше, чем киевское метро. Поэтому его роль в транспортном сообщении города незначительна, и вопрос об открытии местные власти не поднимают.
Мининфраструктуры (МИУ) обещает возобновлять транспортное сообщение в три этапа, точные даты пока не известны. Предварительно, на первом этапе, с 29 мая, планируется запуск городского (кроме маршрутных такси и метро) и пригородного (в пределах одного района) транспорта, возобновление внутренних авиаперелетов и частичная организация движения пассажирских поездов: до 50% электропоездов в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего следования категории “Интерсити” и “Ночной экспресс” (около 20% проездов).
Что важно, МИУ предполагает, что в транспорте будут заняты все сидячие места, а не 50%, как сейчас. Противокарантинные меры сохранятся: маски, температурный скрининг пассажиров, дезинфекция салонов и помещений вокзалов и станций.
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