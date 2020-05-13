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Китай обновил Chery Tiggo (фото)

Китай обновил Chery Tiggo (фото)

Chery запустит обновленный трехрядный кроссовер Chery Tiggo 8.

Модель не только изменили внешне, но и создали ее “мягкогибридную” версию. Позже должен появиться и полноценный гибрид, сообщили в autoconsulting.

Дизайн передней части Tiggo 8 сделали в стиле Tiggo 7 второго поколения, старший кросс получил похожую радиаторную решетку. Также заменили бамперы, установили задние фонари, причем от объединяющей их красной плашки отказались. Также перенесли на багажные двери задний номерной знак. Обновленный паркетник вытянулся в длину – этот показатель теперь составляет 4722 мм, что на 22 мм больше, чем у дореформенной машины. Другие габариты не изменились: ширина – 1860 мм, высота – 1745 мм, колесная база – 2710 мм.


Фото: kolesa.ru

Официальной информации о том, как выглядит салон, еще нет. Но он засвечен на шпионских фото. Скорее всего, теперь у всех версий интерьер, как у модели образца 2019 года, плюс вроде бы увеличен экран мультимедийной системы. Кроссовер будет доступен с пяти- или семиместным салоном.


Фото: kolesa.ru

Моторы прежние – бензиновые “турбочетверки” 1.5 TCI (заводской индекс SQRE4T15C) и 1.6 TGDI (SQRF4J16) мощностью 156 и 197 л.с. соответственно. Кроме того, у версии с 1.5 TCI появился “мягкогибридное” дополнение в виде 48-вольтного стартер-генератора.

По материалам Газета по-Украински
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