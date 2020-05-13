В КГГА рассказали, откроют ли ТРЦ в ближайшее время

Открывать торгово-развлекательные центры в Киеве пока не планируют, потому что там сложно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.

Об этом в эфире ТК “Украина 24” заявил заместитель председателя КГГА Анатолий Мондриевский.

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По его словам, ТРЦ будут открывать, но со временем.

“Они пока не открываются, мы следим за уровнем заболеваемости… и динамика нам пока говорит о том, что открытие ТРЦ, где пока невозможно обеспечить пребывание по нормам необходимого количества людей, может быть дополнительной опасностью”, – заявил он.

Накануне сообщалось, что 15 мая в Киеве 33 агропродовольственных рынка выполнили противоэпидемические требования и могут возобновить свою работу.