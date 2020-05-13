0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Восстановление работника на работе: является ли это основанием для увольнения другого

Восстановление работника на работе: является ли это основанием для увольнения другого

Восстановление работника на работе является основанием для увольнения другого лишь в том случае, если оно проводится в соответствии с законодательством.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Гоструда в Херсонской области.

«Одним из оснований увольнения работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа является восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу. При этом, восстановление является основанием для увольнения только в том случае, если оно проводится в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении.

Восстановление на работе возможно в таких случаях:

  • согласно решению суда, если работник уволен без законных оснований;

Читайте также: В Минэкономики сообщили, сколько в течение года Госслужба занятости трудоустроила лиц

  • если работник уволен без согласования с профсоюзным органом (в случае, когда согласование с профсоюзным органом является обязательным по закону);
  • в случае, если работник уволен с работы в связи с незаконным осуждением».

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.