Восстановление работника на работе: является ли это основанием для увольнения другого

Восстановление работника на работе является основанием для увольнения другого лишь в том случае, если оно проводится в соответствии с законодательством.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Гоструда в Херсонской области.

«Одним из оснований увольнения работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа является восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу. При этом, восстановление является основанием для увольнения только в том случае, если оно проводится в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении.

Восстановление на работе возможно в таких случаях:

согласно решению суда, если работник уволен без законных оснований;

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если работник уволен без согласования с профсоюзным органом (в случае, когда согласование с профсоюзным органом является обязательным по закону);

в случае, если работник уволен с работы в связи с незаконным осуждением».

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