Каждое пятое предприятие в Украине нарушает правила карантина

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В ходе проверок с 4 по 12 мая Госпродпотребслужба обнаружила в каждом пятом объекте нарушения требований противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства. Всего служба осуществила 9,4 тыс. мероприятий надзора.
За установленные нарушения территориальные органы ведомства вынесли 234 предписания и 1 171 предложение по их устранению, а также составили 88 протоколов.
Кроме того, Госпродпотребслужба осуществляет надзор за соблюдением требований по ряду объектов, деятельность которых предусматривает принятие посетителей в офисных помещениях, торговлю продовольственными (кроме рынков) и непродовольственными товарами, работу заведений общественного питания, парикмахерских и салонов красоты.
Напомним, в середине мая Минздрав опубликовал обновленные требования к работе летних площадок ресторанов во время карантина. В частности, помимо стандартных требований к установке “летников”, на время добавили санитарно-эпидемиологические нормы и дополнительные ограничения.
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