0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Каждое пятое предприятие в Украине нарушает правила карантина

Каждое пятое предприятие в Украине нарушает правила карантина

В ходе проверок с 4 по 12 мая Госпродпотребслужба обнаружила в каждом пятом объекте нарушения требований противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства. Всего служба осуществила 9,4 тыс. мероприятий надзора.

За установленные нарушения территориальные органы ведомства вынесли 234 предписания и 1 171 предложение по их устранению, а также составили 88 протоколов.

Кроме того, Госпродпотребслужба осуществляет надзор за соблюдением требований по ряду объектов, деятельность которых предусматривает принятие посетителей в офисных помещениях, торговлю продовольственными (кроме рынков) и непродовольственными товарами, работу заведений общественного питания, парикмахерских и салонов красоты.

Напомним, в середине мая Минздрав опубликовал обновленные требования к работе летних площадок ресторанов во время карантина. В частности, помимо стандартных требований к установке “летников”, на время добавили санитарно-эпидемиологические нормы и дополнительные ограничения.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.