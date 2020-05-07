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К программе «5-7-9%» присоединились еще два банка

К программе «5-7-9%» присоединились еще два банка

Два новых банка присоединились к программе льготных кредитов «5-7-9%».

Об этом заявил исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев во время круглого стола «5-7-9%: перезагрузка?», организованного онлайн «Финансовым клубом».

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«Сегодня мы подписываем два новых банка в качестве участников – это ТАСкомбанк и Райффайзен Банк Аваль», – сказал Руслан Гашев.

Он сообщил, что с момента запуска программы банки-участники выдали 452 кредита.

Как сообщили участники круглого стола, Ощадбанк уже выдал в рамках программы 145 кредитов, Укргазбанк – более 170 кредитов, а Альянс Банк – один кредит.

Сейчас в программе находятся ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПУМБ, Банк Альянс, банк “Львов”.

Справка Finance.ua:

  • В программу добавили кредитование оборотного капитала (до 3 млн грн, под 3% годовых, сроком до 2 лет) и добавили кредиты на рефинансирование (до 3 млн грн, под 0% годовых до 31 марта 2021 года и сроком до 5 лет).
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что на программу кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5% планируется выделить до 30 миллиардов.

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По материалам Финансовый клуб
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