К программе «5-7-9%» присоединились еще два банка

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Два новых банка присоединились к программе льготных кредитов «5-7-9%».
Об этом заявил исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев во время круглого стола «5-7-9%: перезагрузка?», организованного онлайн «Финансовым клубом».
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«Сегодня мы подписываем два новых банка в качестве участников – это ТАСкомбанк и Райффайзен Банк Аваль», – сказал Руслан Гашев.
Он сообщил, что с момента запуска программы банки-участники выдали 452 кредита.
Как сообщили участники круглого стола, Ощадбанк уже выдал в рамках программы 145 кредитов, Укргазбанк – более 170 кредитов, а Альянс Банк – один кредит.
Сейчас в программе находятся ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПУМБ, Банк Альянс, банк “Львов”.
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