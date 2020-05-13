Как изменился рынок труда в фармкомпаниях за время карантина (инфографика)

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Во время карантина искать работу в фармкомпаниях стали вдвое меньше кандидатов, работодатели тоже реже ищут персонал. Среди новых актуальных вакансий в фармацевтической отрасли аналитики наблюдают увеличение спроса на менеджеров по продажам, однако уменьшение на всех остальных. Доля фарма-вакансий среди всех на robota.ua уменьшилась – этот рынок значительно пострадал.
Об этом свидетельствует опрос портала robota.ua, проводившегося с 22 по 26 апреля среди 91 компании.
Как карантин повлиял на уровень продаж:
Значительная часть работодателей отметила, что им удалось сохранить прежний уровень нагрузки для персонала. А для тех работников, нагрузка которых уменьшилась, обычно используются различные виды отпусков: за счет компании (7,5% компаний), за свой счет (17%), плановый отпуск за счет компании по соглашению сторон (18,9%). Еще 8,5% респондентов уменьшили зарплаты недозагруженным работникам.
Уровень дохода не изменился в большинстве респондентов, представляющих фармацевтические компании (61,5%), – и это отражает общую ситуацию с зарплатами в отрасли. Повысился уровень дохода в 12,8% небольших компаний.
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