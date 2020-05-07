Межбанк: дефицит гривны сработает в пользу укрепления нацвалюты

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Этот четверг пройдет на валютном рынке очень неоднозначно.
С одной стороны, приближается период бюджетных платежей у клиентов. На фоне общего гривневого безденежья у компаний в условиях карантина период концентрации ресурсов под расчеты с государством растягивается во времени. Поэтому компании не спешат отвлекать ресурсы на оплату валютных контрактов (если сроки по ним еще это позволяют), а пытаются собрать необходимую гривну. Если добавить к этому еще и рост неплатежей между контрагентами – на рынке нет особого спроса на валюту, так как у импортеров просто нет гривны на ее покупку. Дефицит гривны работает в пользу укрепления нацвалюты.
С другой стороны, проседание курса последних дней начало привлекать тех нерезидентов, кто все же уходит с нашего рынка ОВГЗ и они периодически активно и в то же время “без лишнего шума” стали покупать валюту под вывод ее за границу и фиксацию своих результатов по игре с нашими ОВГЗ. Это периодически добавляет неожиданного спроса на валюту на межбанке, когда кто-то из игроков с нашими бумагами появляется на межбанке с покупкой.
В целом, сегодняшний день на торгах пройдет под действием двух факторов: ситуативных задач крупных игроков по покупке/продаже валюты и возможных новых интервенций НБУ по выкупу доллара в случае его излишка на рынке. Котировки интервенций Нацбанка продолжат фактически диктовать всему межбанку ценовые ориентиры по курсу в течение дня. Спекулянты будут работать в четверг только в формате “в две стороны”, так как конечного покупателя на предлагаемую ими “разогретую” по курсу валюту им находить все сложнее.
Finance.ua прогнозирует коридор по доллару 14 мая на межбанке в пределах 26,60-26,85 гривен с объемами операций до $160-190 млн при совершении до 430-490 сделок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,69 / 26,72
евро – 28,99 / 29,02
российский рубль – 0,3632 / 0,3640
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