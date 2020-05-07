Прибыль ПриватБанка составляет 65% от прибыли всего банковского сектора

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В январе-марте 2020 года чистая прибыль государственного ПриватБанка составила 10,4 млрд грн, или 65,3% прибыли всего банковского сектора.
Об этом говорится в майском Обзоре банковского сектора Национального банка.
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В I квартале банковский сектор получил на 23,8% выше прибыли, чем в прошлом году. При этом ПриватБанк обеспечил 65,3%, или 10,4 млрд грн прибыли сектора.
Его прибыль выросла на 36,8% по сравнению с прибылью I квартала 2019 года.
Ранее НБУ сообщал, что в январе-марте 2020 года прибыль украинских банков составила 15,97 млрд грн, что всего на 23,8% больше, чем годом ранее (12,9 млрд грн).
При этом в марте прибыль банков по итогам квартала выросла всего на 97 млн грн, поскольку Укрэксимбанк получил за этот месяц убыток в 2,63 млрд грн.
Эффективность банковских операций в I квартале оставалась высокой: показатель CIR (Cost-to-Income Ratio – отношение операционных расходов к операционным доходам) банковской системы составил 47,4% по сравнению с 47,6% в прошлом году.
Отметим, что в первом квартале ПУМБ заработал 811 млн грн, Креди Агриколь Банк 386 млн грн, Альфа-Банк 307 млн грн.
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