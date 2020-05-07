Минэкономики оценило глубину падения ВВП Украины в начале года

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Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-марте 2020 года сократился на 1,2%.
Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
В Минэкономики оценивают падение ВВП за первые два месяца года, то есть до введения карантина, на уровне 0,2%.
Как отмечается в обзоре, пандемия коронавируса, которая спровоцировала изменение трендов развития мировой экономики, существенное падение цен на мировых сырьевых рынках (в частности, нефти, газа и металлов), превентивные мероприятия как в Украине, так и в странах – основных торговых партнерах, которые введены с целью остановки распространения COVID-19 на фоне действия влияния сдерживающих факторов, сформированных в предыдущих периодах, будут иметь негативные последствия для производственной сферы, особенно в І полугодии 2020 года.
По данным Минэкономики, в марте отдельные подвиды производственной деятельности начали испытывать первоначальное негативное влияние от распространения в мире COVID-19 (в частности, из-за логистических проблем и уменьшения спроса в мире на отечественную промышленную и сельскохозяйственную продукцию на фоне падения экономической активности) и введения карантинных мер для сдерживания пандемии внутри страны (в частности запрет пассажирских перевозок всеми видами транспорта и работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т. п.), торгово-развлекательных центров, других заведений развлекательной деятельности, торгового и бытового обслуживания населения (кроме торговли продуктами питания и др.).
Инфографика: Минэкономразвития
По итогам января-марта сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 3,8% (падение на 1,8% в январе-феврале 2020 года).
“Негативный эффект от пандемии в марте преимущественно претерпели производства, которые зависят от мирового спроса (металлургия и машиностроение). В то время как, наоборот, из-за увеличения спроса увеличилось производство фармацевтической продукции и бытовой химии”, – говорится в обзоре.
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