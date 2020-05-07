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В Украине сегодня заработали сервисные центры МВД

В Украине сегодня заработали сервисные центры МВД

Сегодня, 12 мая, на фоне ослабления карантина начали свою работу сервисные центры Министерства внутренних дел.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала “Украина 24”.

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В МВД призывают граждан записываться на прием с помощью системы “Электронная очередь”.

“Действительно, с сегодняшнего дня после двухмесячного перерыва начинают свою работу сервисные центры МВД. У нас накопились сотни тысяч регистраций автомобилей, которые граждане откладывали из-за карантина… Мы призвали граждан Украины не приходить в один день перерегистрировать свое авто. Мы запустили вчера систему “Электронная очередь”, – подчеркнул замминистра.

По материалам РБК-Украина
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